Победители тюменского этапа конкурса "Инженерный резерв России 2025" поедут в "Артек"

ТИУ ТИУ

170 ребят из разных городов участвовали во Всероссийском научно-техническом конкурсе "Инженерный резерв России 2025" на базе детского лагеря "Ребячья республика". Победители отправятся на профильную смену в Международный детский центр "Артек", сообщает Центр по внешним коммуникациям ТИУ.

"Чтобы присоединиться к проекту, ребятам необходимо было пройти конкурсный отбор. Победители получили возможность изучать передовые направления в инженерии и IT, посещать мастер-классы и реализовывать собственные проекты. При этом в течение двух недель участники не только знакомились с возможностями ТИУ, но и посещали достопримечательности Тюмени, общались с экспертами из разных сфер", - рассказали организаторы.

Ребята представили разработки в направлениях: "Инженерные технологии", "Цифровые технологии", "Нефтегазовое дело" и "Архитектура и строительство". Финальные защиты проектов прошли на закрытии смены. Наградили победителей и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков и представители индустриальных партнеров вуза.

"Для нас это важный и традиционный проект ТИУ, который мы с нетерпением ждём каждый год. Он не только открывает школьникам двери в мир инженерии и IT, но и помогает им раскрыть свой потенциал, знакомиться с университетом и определиться с будущей профессией. Мы уверены, что многие участники смены в скором времени пополнят ряды наших абитуриентов, а в будущем станут выдающимися специалистами. Нам особенно приятно видеть, как ребята увлеченно погружаются в науку и творчество – это вдохновляет и подтверждает значимость проекта", – отметил руководитель Школы инженерного резерва ТИУ Магомедрашид Гаджиев.

Такие проекты не только помогают школьникам раскрыть потенциал, но и формируют будущую инженерную элиту страны, укрепляя связь между образованием и реальным сектором экономики.