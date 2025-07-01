Центробанк: массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупнейшие банки должны будут первыми предоставить клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями: открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги, совершать другие операции. Поэтапно до сентября 2028 года такая обязанность появится у всех банков. Соответствующий закон приняла Государственная дума, сообщает Центробанк.

Торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и выручка которых за прошедший год превышает 120 млн рублей, также должны будут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты с 1 сентября 2026 года.

Банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей — должны будут начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год — с 1 сентября 2028 года. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не будет распространяться на торговые точки, чья выручка за год составляет менее 5 млн рублей.

Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. Однако при желании они могут сделать это раньше.

Подробнее о цифровом рубле - на сайте.