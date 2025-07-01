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В Тобольске детям с задержкой речевого развития поможет новый проект

Общество, 12:03 17 июля 2025

АНО "Речецветик" | Фото: АНО "Речецветик"

Новая программа по организации коррекционной помощи детям с задержкой психоречевого развития начнет работу уже 1 августа 2025 года и продлится четыре месяца. Проект АНО "Речецветик" направлен на поддержку детей участников СВО в возрасте от четырех до шести лет, проживающих в Тобольске.

"Мы очень рады возможности реализовать этот важный проект. Раннее выявление и коррекция нарушений развития — ключ к успешной социализации детей", — отметила директор АНО "Речецветик" Светлана Макеева.

В рамках программы будет создана специальная образовательная среда с современным оборудованием и подготовленными помещениями. Команда квалифицированных специалистов, включающая логопедов и специалистов по песочной терапии, проведет комплексную работу с детьми участников специальной военной операции. Планируется организовать диагностические мероприятия для выявления уровня развития каждого ребенка, провести индивидуальные и групповые коррекционные занятия, поработать над улучшением речевых навыков, развитием психомоторных функций и преодолением трудностей в общении со сверстниками.

АНО "Речецветик" | Фото: АНО "Речецветик"

Важной частью проекта станет поддержка родителей. Для них организуют практические занятия, индивидуальные консультации и встречу с детскими специалистами — психиатром и неврологом. "Наша главная цель — не только помочь детям, но и научить родителей правильно поддерживать своих малышей в повседневной жизни", — подчеркивает руководитель организации.

Актуальность проекта обусловлена тем, что у многих детей-инвалидов, проживающих в Тобольске, выявляются речевые патологии. Существующие в городе возможности помощи ограничены, а профессиональная поддержка часто недоступна по месту жительства или финансово. Новая программа призвана восполнить этот пробел и обеспечить своевременную помощь нуждающимся семьям.

Важное достижение проекта — получение гранта губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества. Это позволит реализовать комплексную программу помощи детям с задержкой психоречевого развития и их семьям.

Реализация проекта позволит не только улучшить качество жизни детей с задержкой психоречевого развития, но и предотвратить возможные проблемы в их дальнейшем обучении и социализации.

Светлана Макеева напомнила, что 2025 объявлен Годом защитника Отечества в России и Годом героев в Тюменской области. "Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны. В свою очередь, мы бы хотели оказать посильную для нас помощь, поэтому обозначили целевой группой проекта детей, чьи родители являются или являлись участниками спецоперации. Так мы стремимся выразить свою солидарность, благодарность и поддержку воинам и их семьям", - подытожила она.

АНО "Речецветик" | Фото: АНО "Речецветик"

Инна Кондрашкина

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# логопед , развитие речи , речь

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