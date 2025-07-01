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Участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" сделают вклад в развитие региона

Общество, 17:23 16 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" сделают важный вклад в развитие региона. Так считает заместитель генерального директора АНО "Сибинформбюро", ведущая программы "Вечерний хэштег" Анна Скорнякова.

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" – очень важное начинание. Приятно, что поддержали инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина и создали региональный аналог программы, сказала она.

“Бойцы приходят к нам на “Вечерний хэштег”, мы рассказываем их истории. Ты видишь, насколько это нужные люди для нашей Родины. Они прошли большие испытания, научились поддерживать друг друга. Они решали сложные задачи, которые мы вообще не представляем. Теперь со своим мужеством, силой характера, они могут принести столько пользы в абсолютно разных отраслях: хозяйстве, экономике, культуре", – поделилась Анна Скорнякова.

Она полагает, что бойцы СВО сделают Тюменскую область сильнее и могущественнее.

Инна Пахомова

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# Боевой кадровый резерв , СВО

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