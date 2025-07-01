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Летняя смена лагеря "Время юных героев" завершилась в Тюмени

Общество, 18:21 16 июля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

150 человек стали участниками летней смены лагеря "Время юных героев", которая завершилась в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Тренировочные сборы прошли на базе детского центра "Алые паруса". В рамках программы к юным спортсменам приехали профессиональные бойцы смешанных единоборств: боец ММА лиги ONE FC Вальмир Галиев и боец ММА лиги RCC Евгений Марков. Они поделились с ребятами своим опытом, приемами из смешанных единоборств и техниками их применения.

"Такой формат сотрудничества между филиалами РСБИ и Центром "ВОИН" осуществляется впервые, и эта смена показала, что проведение подобных тренировочных сборов обладает высоким потенциалом", – отметил исполнительный директор филиала Российского Союза боевых искусств Тюменской области Александр Колыхаев.

Юные спортсмены усовершенствовали свои навыки в боевых искусствах, а также освоили ряд военно-спортивных дисциплин: огневая и тактическая подготовка; инженерная подготовка; тактическая медицина; управление беспилотными летательными аппаратами и другие.

Ребята приняли участие в военно-спортивных играх, соревнованиях по полиатлону, фиджитал-спорту и страйкболу.

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