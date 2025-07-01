  • 16 июля 202516.07.2025среда
  • USD77,9584
    EUR91,1531
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер западный

Врачи Тюменской области подарили полноценную жизнь шестилетнему ребенку 

Общество, 18:57 16 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Врачи Тюменской области подарили полноценную жизнь шестилетнему ребенку, сообщает информационный центр правительства региона.

У юного жителя Ярковского района была диагностирована сердечная патология — стеноз аортального клапана. После всей подготовки и консультаций специалистов мальчика успешно прооперировали в Тюмени. Через полгода он уже смог играть со своими сверстниками.

Болезнь удалось обнаружить благодаря профессионализму ярковских медиков.

Родители вызвали доктора на дом из-за температуры, которая поднялась после купания ребенка на речке. Врач-педиатр Областной больницы №24 Екатерина Неизвестных осмотрела мальчика — кроме симптомов простуды она обнаружила шумы в сердце. Мальчика ранее ничего не беспокоило, до врач настаивала, что необходима срочная консультация кардиолога.

"Сейчас здоровью моего сына ничего не угрожает. Он играет, бегает, прыгает, никаких ограничений. И это только благодаря нашей Екатерине Валерьевне. Если бы в тот день она не услышала шумы и не настояла на срочных действиях с нашей стороны, я даже боюсь представить, чем бы это могло закончиться. Мы всей своей большой семьей выражаем огромную благодарность нашему доктору за внимательность и профессионализм!”, – сказала мама мальчика Арпи Габриелян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , дети , операция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:37 16.07.2025Тюменец Лев Максимов награжден нагрудным знаком #СтрануМеняютЛюди в Москве
20:27 16.07.2025Тюменским школьникам рассказали о борьбе с пожарами и спасении людей
20:18 16.07.2025Владимир Путин работает в Уральском федеральном округе
19:01 16.07.2025Тюменец отправится в арктическую экспедицию на Новую Землю

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора