Врачи Тюменской области подарили полноценную жизнь шестилетнему ребенку

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Врачи Тюменской области подарили полноценную жизнь шестилетнему ребенку, сообщает информационный центр правительства региона.

У юного жителя Ярковского района была диагностирована сердечная патология — стеноз аортального клапана. После всей подготовки и консультаций специалистов мальчика успешно прооперировали в Тюмени. Через полгода он уже смог играть со своими сверстниками.

Болезнь удалось обнаружить благодаря профессионализму ярковских медиков.

Родители вызвали доктора на дом из-за температуры, которая поднялась после купания ребенка на речке. Врач-педиатр Областной больницы №24 Екатерина Неизвестных осмотрела мальчика — кроме симптомов простуды она обнаружила шумы в сердце. Мальчика ранее ничего не беспокоило, до врач настаивала, что необходима срочная консультация кардиолога.

"Сейчас здоровью моего сына ничего не угрожает. Он играет, бегает, прыгает, никаких ограничений. И это только благодаря нашей Екатерине Валерьевне. Если бы в тот день она не услышала шумы и не настояла на срочных действиях с нашей стороны, я даже боюсь представить, чем бы это могло закончиться. Мы всей своей большой семьей выражаем огромную благодарность нашему доктору за внимательность и профессионализм!”, – сказала мама мальчика Арпи Габриелян.