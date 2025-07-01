Владимир Путин работает в Уральском федеральном округе

| Фото: из Telegram-канала Артема Жоги | Фото: из Telegram-канала Артема Жоги

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск Челябинской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил полномочный представитель президента России в УФО Артем Жога.

"Для нас большая честь принимать главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России. Город внес колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит почетное звание "Город трудовой доблести". Сейчас Магнитогорск успешно развивает как индустриальное направление, так и социальную сферу", – написал он.