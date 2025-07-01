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Тюменец Лев Максимов награжден нагрудным знаком #СтрануМеняютЛюди в Москве

Общество, 20:37 16 июля 2025

фото организаторов | фото организаторов

Финалист премии президентской платформы "Россия — страна возможностей" Лев Максимов награжден нагрудным знаком #СтрануМеняютЛюди в Москве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Он отмечен за разработку проекта, который направлен на повышение эффективности станций водоподготовки подземных вод за счет переработки техногенных отходов в нано- и высокодисперсные металлопорошки.

Награждение состоялось в московском концертном зале "Зарядье" в рамках первой Национальной премии Агентства стратегических инициатив "Страну меняют люди".

Инициатива Льва "S.M.Art Metals" не только снижает экологическую нагрузку, но и выгодна, потому что и предприятия, и люди смогут получать хорошую воду по более низкой цене.

“Для меня и моей команды эта награда — подтверждение значимости нашей проактивной научно-технической деятельности", – сказал Лев Максимов.

Всего в церемонии награждения приняли участие 100 участников проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", включая финалистов премии, представителей молодежных и образовательных инициатив.

Национальная премия проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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# награждение , наука

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