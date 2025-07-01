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В Тюменской области стало меньше предприятий с кадровым дефицитом

Экономика, 10:57 17 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Доля предприятий, которые испытывают кадровый дефицит, уменьшилась в Тюменской области за полгода. Причинами этого стали снижение спроса на продукцию и оптимизация производственных процессов. Таковы данные опроса, которые размещены в новом докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Как сообщает реготделение Банка России, на юге Тюменской области, Ямале и в Югре ситуация на рынке труда в целом остается сложной, но появились признаки снижения напряженности. Хотя спрос на рабочую силу по-прежнему превышал предложение.

На фоне постепенного ослабления напряженности на рынке труда замедлился рост фактических и предлагаемых зарплат. Если в январе, по данным Тюменьстата, годовой темп прироста заработной платы на предприятиях Тюменской области составил в среднем 14 %, то в апреле – 12 %.

Эту тенденцию отмечают в сфере добычи полезных ископаемых и строительстве, что связано с уменьшением спроса на продукцию и новое жилье. В ряде компаний решили не повышать оклады работникам и рассчитывают сохранить их на текущем уровне. Если раньше предприятия переносили растущие издержки на оплату труда в отпускные цены, то теперь такие возможности исчерпываются.

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# Банк России , рынок труда

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