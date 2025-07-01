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Гастрофестиваль "Вкусная Тюмень", забег "Пять верст" и фейерверк ждут в День города

Общество, 17:01 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Забег "Пять верст", "Тюмень — территория силы", ремесленный фестиваль "Улица-музей", гастрофестиваль "Вкусная Тюмень", фейерверк и многое другое вошли в программу Дня города. Праздник соберет тюменцев и гостей областной столицы разных возрастов и интересов 26 июля.

Как рассказал заместитель главы города Павел Креков, какие-то события будут традиционными. Они собирают много людей и хорошо зарекомендовали себя. Например, фестиваль кубинского танца "Чака чака".

Из нового — фестиваль "Театр — только по любви". Событие муниципалитет организует с Молодежным театральным центром "Космос". Фестиваль развернется на нескольких площадках, среди них — "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20), Сад Колмогорова (ул. Пристанская, 3).

"Это одна из форм, которая позволяет привлечь жителей города к созданию идей, участию в их реализации в театральном формате. Мы сможем стать свидетелями того, насколько талантливы жители Тюмени. Когда-то у нас проводился фестиваль "Сны улиц". Начинаем возвращать этот формат", — поделился заместитель главы.

Часть мероприятий посвятят истории города: праздник колокольного звона, ремесленный фестиваль "Улица-музей". Познавательный аспект особенно важен для молодежи, подчеркнул Павел Креков.

На набережной состоятся праздничные события спортивной тематики: международные соревнования "Самый подготовленный человек", фестивали "Уличная классика", "МореMORE", "Тюмень — территория силы".

Не обойдется и без артистов. На площади 400-летия Тюмени в 20 часов на сцену выйдет Олег Газманов. Выступление творческих и спортивных коллективов, а также звезд российской эстрады пройдет в парке Российско-корейской дружбы. Выступление певца Юрия Кузнецова-Таежного начнется в 20 часов, Александра Панайотова - в 21 час.

В 22 часа горожан ждет фейерверк. С подробной афишей можно ознакомиться на специальном сайте.

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Инна Пахомова

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# День города , праздник

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