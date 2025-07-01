Более 600 павильонов чистой воды установили в Тюменской области

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Более 600 павильонов чистой воды установили в Тюменской области. Об этом заявил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Семён Тегенцев на запуске станции водоочистки в с. Щербак Тюменского района, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"На сегодняшний день действует трехлетняя программа, около 20 павильонов чистой воды ставим в течение одного календарного года. Они хороши тем, что это быстровозводимые конструкции блочно-модульного исполнения. Эту практику в дальнейшем мы сохраним", - рассказал руководитель департамента.

Отметим, новая станция водоподготовки обеспечит чистой питьевой водой 300 жителей с. Щербак. Мощность станции составляет 100 куб. м в час, есть емкости для хранения запасов чистой воды объемом 40 куб. м.