  • 18 июля 202518.07.2025пятница
  • USD78,1856
    EUR90,9716
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер западный

Более 600 павильонов чистой воды установили в Тюменской области

Общество, 16:05 18 июля 2025

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Более 600 павильонов чистой воды установили в Тюменской области. Об этом заявил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Семён Тегенцев на запуске станции водоочистки в с. Щербак Тюменского района, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"На сегодняшний день действует трехлетняя программа, около 20 павильонов чистой воды ставим в течение одного календарного года. Они хороши тем, что это быстровозводимые конструкции блочно-модульного исполнения. Эту практику в дальнейшем мы сохраним", - рассказал руководитель департамента.

Отметим, новая станция водоподготовки обеспечит чистой питьевой водой 300 жителей с. Щербак. Мощность станции составляет 100 куб. м в час, есть емкости для хранения запасов чистой воды объемом 40 куб. м.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , чистая вода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 18.07.202519 июля - события дня
17:45 18.07.2025В России стартовала акция-конкурс "Связующая нить"
17:34 18.07.2025Набор волонтеров на форум "Утро" в Тюмени продлится до 5 августа
17:23 18.07.2025Студент тюменского аграрного вуза выявил у животных ген устойчивости к лейкозу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора