В Тобольске возводят двухкилометровую дамбу

t.me/vagintobolsk t.me/vagintobolsk

Дамбу протяженностью 2 км создают в пос. Сумкино Тобольска. Она способна будет защитить от паводка 3 тыс. жителей, написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Он провёл выездное совещание в строящемся гидротехническом сооружении.

"С коллегами и подрядчиком осмотрели ход работ. Мы уже сталкивались с высоким уровнем воды в этом районе и приходилось принимать временные решения, сдерживая стихию импровизированными сооружениями из мешков с грунтом и песком. В этом году строим капитальную защиту. Сегодня увидели, как выполняется работа. Есть несколько вопросов по подъездным путям. Подрядчик кое-где продавил дорогу, но вопрос уже решили, полотно обязательно восстановим", - заверил Вагин.

Строительство дамбы завершат до конца 2025 г. Объект готов наполовину. Подрядчик отсыпает откосы, устанавливает водопропускные трубы.