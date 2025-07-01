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Летняя философская школа "Иллюминации" работает в Тюмени

Общество, 21:44 18 июля 2025

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Летняя философская школа "Иллюминации" работает на тюменской базе отдыха "Лукашино". Ее участники - ученые, преподаватели, студенты и эксперты в области гуманитарных, социальных и технических наук.

"Участники обсуждают концептуальные основы преподавания ядерных гуманитарных дисциплин; практики и продукты философской деятельности; методы развития критического и системного мышления в университетской среде; педагогические и управленческие стратегии. Особое внимание специалисты уделяют дисциплинам "Основы российской государственности" и "История России", - написал ректор ТюмГУ Иван Романчук в своих аккаунтах в соцсетях.

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"Иллюминация" - междисциплинарная площадка для обсуждения и формирования новой модели преподавания социально-гуманитарных дисциплин образовательного ядра в вузах России с фундаментальной ролью философии. Школа работает два дня.

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