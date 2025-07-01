Благоустройство бульвара Ершова в Тюмени идёт по графику
Благоустройство бульвара Ершова в Тюмени идёт по утверждённому графику. На объекте состоялась рабочая встреча руководителя управы Центрального округа Евгения Триля и первого заместителя председателя областной думы Андрея Артюхова.
Участники встречи отметили высокий темп реализации проекта, а также качественное выполнение всех запланированных мероприятий.
Бульвар Ершова - одна из семи территорий, которые благоустраивают в Тюменской области в текущем году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".