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Благоустройство бульвара Ершова в Тюмени идёт по графику

Общество, 11:06 19 июля 2025

Благоустройство бульвара Ершова в Тюмени идёт по утверждённому графику. На объекте состоялась рабочая встреча руководителя управы Центрального округа Евгения Триля и первого заместителя председателя областной думы Андрея Артюхова.

Участники встречи отметили высокий темп реализации проекта, а также качественное выполнение всех запланированных мероприятий.

Бульвар Ершова - одна из семи территорий, которые благоустраивают в Тюменской области в текущем году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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