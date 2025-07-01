На пешеходной улице в Тюмени открылся "Портал в Москву"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Познакомиться с главными достопримечательностями столицы тюменцы могут через "Портал в Москву" на пешеходной ул. Дзержинского. Мультимедийная инсталляция будет работать ежедневно с 14 до 13 часов до 20 августа, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Технология позволяет создать виртуальное путешествие по Москве от первого лица: для этого нужно пройти сканирование и скачать готовое видео по QR-коду. Таким образом все желающие могут "посетить" колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, маркет "Сделано в Москве" на Болотной площади, залы Третьяковской галереи, березовую рощу Дома культуры ГЭС-2. При этом проекция каждого гостя будет транслироваться в реальном времени на ВДНХ: москвичи и туристы смогут увидеть "приветы" из Тюмени на специальных экранах.

"Это отличная возможность, прогуливаясь по нашему городу, познакомиться с достопримечательностями Москвы и передать горячий сибирский привет столице. Сегодня у нас с Москвой крепкие связи: коллеги проводят у нас бизнес-миссии, размещают мобильные туристско-информационные центры, а мы активно участвуем в туристических мероприятиях столицы", - прокомментировал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Помимо такого виртуального променада здесь можно запланировать прогулку настоящую: подобрать билеты через сервис RUSSPASS, забронировать отель, выбрать экскурсию и изучить программу масштабного проекта "Лето в Москве".

Кроме Тюмени, такие "порталы в Москву" появились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Туле.