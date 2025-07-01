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Тюменским экспертам расскажут про формирование технологического лидерства региона

Общество, 18:21 22 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об эффективном инструменте формирования технологического лидерства России смогут узнать эксперты Тюменской области. 24 июля в 11 час. начнется вебинар при участии Ассоциации инновационных регионов России и платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS.

Также выступят представители регионов, чьи результаты уже формируют инновационную экосистему страны. Вебинар проведут в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Внедрение современных технологий, поддержка стартапов и создание условий для кооперации бизнеса, науки и государства позволяют не только повысить конкурентоспособность отдельных территорий, но и обеспечить технологический суверенитет России. Премия GIA играет ключевую роль в этом процессе, выявляя лучшие практики, стимулируя инвестиционную активность и задавая новые стандарты корпоративных инноваций. Это не просто награда — это инструмент, который помогает регионам реализовывать стратегические задачи и выходить на лидерские позиции в национальной и глобальной инновационной повестке" — директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Особое внимание уделят кейсам развития технологических кластеров. Кроме того, на мероприятии участники узнают, как подать заявку на премию GIA и получить поддержку для своего проекта.

В вебинаре могут участвовать представители региональных властей и институтов развития, технологические предприниматели, корпорации и стартапы.

Мероприятие пройдет онлайн, для регистрации и участия в ВКС необходимо пройти по ссылке.

Более подробная информация по телефону +7 (985) 895 8552 или можно написать на электронную почту Krasilnikova.EY@rvc.ru, Елизавета Красильникова.

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# инновации , технологии

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