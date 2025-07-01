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Незаконную перевозку более 3 млн рублей выявили служебные собаки на Тюменской таможне

Общество, 21:16 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перевозку незадекларированных денежных средств на общую сумму более 3 млн рублей выявили служебные собаки на Тюменской таможне в первой половине 2025 года.

Также четвероногие помощники обнаружили 300 кг прекурсоров для изготовления наркотиков, 29 г наркотических средств и 27 кг табачной продукции. Лабрадор-ретривер Графини Глэдис помог пресечь ввоз четырех необработанных мадрепоровых коралла из Таиланда - они находились в багаже пассажира, сообщает ведомство.

"С начала 2025 года служебные собаки Тюменской таможни выявили 70 нарушений. Результаты кинологического отдела в таможенном контроле в сравнении с 2024 годом повысились на 17 процентов, в основном за счет увеличения количества обнаружения денежных средств", – прокомментировал начальник кинологического отдела Тюменской таможни Дмитрий Яшин.

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# собаки , таможня

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