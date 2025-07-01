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12 многоквартирных домов Тюменской области приняли после капремонта

Экономика, 18:04 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конструктивные элементы приняли после ремонта в 12 многоквартирных домах специалисты Фонда капитального ремонта Тюменской области за неделю. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Девять лифтов в четырех домах Тюмени заменила компания "ЛифтМодерн". Новые подъёмники используют жители домов № 8 ул. Народной, № 148 ул. Широтной, № 62 а корпус 2 ул. 50 лет Октября и № 46 ул. Одесской.

Еще в четырех многоквартирных домах Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Винзилей обновили системы теплоснабжения.

Принимают ремонты комплексно с участием сотрудников управляющих компаний и представителей советов домов. После подписания актов работу подрядных организаций оплачивают в течение 10 рабочих дней.

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# ЖКХ , капитальный ремонт

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