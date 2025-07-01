12 многоквартирных домов Тюменской области приняли после капремонта
Конструктивные элементы приняли после ремонта в 12 многоквартирных домах специалисты Фонда капитального ремонта Тюменской области за неделю. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Девять лифтов в четырех домах Тюмени заменила компания "ЛифтМодерн". Новые подъёмники используют жители домов № 8 ул. Народной, № 148 ул. Широтной, № 62 а корпус 2 ул. 50 лет Октября и № 46 ул. Одесской.
Еще в четырех многоквартирных домах Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Винзилей обновили системы теплоснабжения.
Принимают ремонты комплексно с участием сотрудников управляющих компаний и представителей советов домов. После подписания актов работу подрядных организаций оплачивают в течение 10 рабочих дней.