Более 330 тысяч туристов посетили Тюменский район за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 330 тыс. туристов посетили Тюменский район за полгода. Из них 3,7 тыс. – организованных, что на 16 % больше, чем за шесть месяцев годом ранее, сообщила глава муниципального образования Ольга Зимина.

На три стало больше туристических объектов в районе. Участники индустрии создали 10 турмаршрутов.

Глава района отметила, что все больше предпринимателей выбирают территории муниципального образования для открытия своего бизнеса в сфере отдыха и туризма.