Более 330 тысяч туристов посетили Тюменский район за полгода
Более 330 тыс. туристов посетили Тюменский район за полгода. Из них 3,7 тыс. – организованных, что на 16 % больше, чем за шесть месяцев годом ранее, сообщила глава муниципального образования Ольга Зимина.
На три стало больше туристических объектов в районе. Участники индустрии создали 10 турмаршрутов.
Глава района отметила, что все больше предпринимателей выбирают территории муниципального образования для открытия своего бизнеса в сфере отдыха и туризма.