Борис Кириллов отметил самый высокий уровень конкуренции среди заявок на форум "Утро" в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Уровень конкуренции среди заявок на форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" стал самым высоким за все годы: более семи человек на место, рассказал заместитель полномочного представителя президента России в УФО Борис Кириллов.

Оргкомитет принял решение продлить заявочную кампанию до 30 июля, поэтому у молодых людей есть еще время подать заявку и принять участие. "У нас не было сомнений, что Тюмень сделает площадку для форума эффективно. В Тюменской области большой опыт проведения крупных, массовых, публичных мероприятий. Это будет масштабное, необычное по архитектуре мероприятие", - добавил Борис Кириллов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

От имени полпреда президента России в УФО Борис Кириллов выразил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору и его команде за эффективную работу по подготовке форума.

Напомним, молодежный форум пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Участниками станут 500 человек со всей России от 14 до 35 лет.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок