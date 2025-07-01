Борис Кириллов отметил самый высокий уровень конкуренции среди заявок на форум "Утро" в Тюмени
Уровень конкуренции среди заявок на форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" стал самым высоким за все годы: более семи человек на место, рассказал заместитель полномочного представителя президента России в УФО Борис Кириллов.
Оргкомитет принял решение продлить заявочную кампанию до 30 июля, поэтому у молодых людей есть еще время подать заявку и принять участие. "У нас не было сомнений, что Тюмень сделает площадку для форума эффективно. В Тюменской области большой опыт проведения крупных, массовых, публичных мероприятий. Это будет масштабное, необычное по архитектуре мероприятие", - добавил Борис Кириллов.
От имени полпреда президента России в УФО Борис Кириллов выразил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору и его команде за эффективную работу по подготовке форума.
Напомним, молодежный форум пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Участниками станут 500 человек со всей России от 14 до 35 лет.
Юлия Божок