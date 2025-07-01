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Цена за "квадрат" на вторичном рынке Тюмени выросла до 123 тыс. рублей

Экономика, 09:29 28 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

123 тыс. рублей составила цена за один кв. м жилья на вторичном рынке недвижимости Тюмени с января по июнь. Количество предложений увеличилось на 2 %, а спрос на однокомнатные квартиры – до 1 %, студии – 6 %, сообщает "Авито недвижимость".

"Рынок вторичной недвижимости в первом полугодии 2025 года демонстрировал разнонаправленные тенденции: на фоне общего замедления активности покупателей наблюдается рост в регионах с действующими льготными программами. Несмотря на общее снижение объемов сделок, рынок оказался более стабильным, чем прогнозировалось в начале года. Вероятно, во втором полугодии ключевое влияние будет оказывать монетарная политика ЦБ РФ", — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергей Ерёмкин.

По его оценке, уже состоявшееся в июне снижение ключевой ставки рынок отреагировал позитивно – произошло снижение ипотечных ставок. При сохранении тенденции можно ожидать возвращения отложенного спроса и роста доли покупателей, которые используют сбережения с депозитных счетов.

Отметим, в целом по стране на вторичном рынке жилья зарегистрировали 739,8 тыс. договоров купли-продажи. Лидером среди регионов стала Москва — количество сделок в столице составило 52,3 тыс. Год к году средняя цена "квадрата" по стране в целом увеличилась на 2 %.

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