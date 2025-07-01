В Заводоуковском округе подготовят к отопительному сезону более 60 котельных
Более 60 котельных подготовят к отопительному сезону в Заводоуковском округе. В каждой рабочие проведут косметический ремонт, ревизию оборудования, диагностику контрольно-измерительных приборов и автоматики, сообщает администрация муниципалитета.
Часть приборов учета уже проверили специализированные организации. Идет очистка котлов и проверка запорной арматуры и насосного оборудования.
Специалисты ремонтируют теплотрассу в переулке Солнечный Заводоуковска. А в котельной тубсанатория, которая обеспечивает теплом социальные объекты и дома горожан, обновят оборудование.