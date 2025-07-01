  • 25 июля 202525.07.2025пятница
  • USD78,8623
    EUR93,3362
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер восточный

В Заводоуковском округе подготовят к отопительному сезону более 60 котельных

Общество, 17:45 25 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60 котельных подготовят к отопительному сезону в Заводоуковском округе. В каждой рабочие проведут косметический ремонт, ревизию оборудования, диагностику контрольно-измерительных приборов и автоматики, сообщает администрация муниципалитета.

Часть приборов учета уже проверили специализированные организации. Идет очистка котлов и проверка запорной арматуры и насосного оборудования.

Специалисты ремонтируют теплотрассу в переулке Солнечный Заводоуковска. А в котельной тубсанатория, которая обеспечивает теплом социальные объекты и дома горожан, обновят оборудование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Заводоуковский округ , отопительный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 25.07.202526 июля - события дня
17:45 25.07.2025В Заводоуковском округе подготовят к отопительному сезону более 60 котельных
17:34 25.07.2025Студотряды из Тюменской области работают в разных регионах России
17:01 25.07.2025Тюменцам напомнили о правилах безопасности во время массовых мероприятий

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора