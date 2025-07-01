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Схемы движения изменили в связи с перекрытием перекрестка в центре Тюмени

Общество, 17:01 28 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схемы движения изменили в связи с перекрытием перекрестка улиц Ленина и Первомайской в Тюмени, сообщает администрация города.

28 июля подрядная организация приступила к ремонтным работам на этом перекрестке. Здесь требуется произвести переустройство коммуникаций. С самого утра движение автотранспорта в районе этих улиц было прекращено. Для организации дорожного движения в обход перекрытого участка специалисты изменили схемы движения на примыкающих улицах Республики и Герцена.

В центре города наблюдаются затруднения с проездом. По этому поводу было получено много сообщений от жителей, которые предлагали возможные варианты решения по изменению схем движения в сложившихся обстоятельствах.

Специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проанализировали их, выехали на место, провели обследование дорог. Было принято решение скорректировать схему движения с учетом полученных замечаний и предложений тюменцев.

Уже сейчас на улице Ленина, на участке от улицы Первомайской до улицы Орджоникидзе, организовано двустороннее движение для обеспечения подъезда к домам и объектам коммерческой деятельности.

На пересечении улиц Ленина и Орджоникидзе установлен временный знак, разрешающий двустороннее движение. До конца дня специалисты смонтируют недостающие знаки согласно новой схеме организации движения. В настоящий момент осуществляется мониторинг дорожной ситуации – для нормализации трафика отрегулируют работу светофоров на перекрестках улиц Первомайской – Орджоникидзе, Первомайской – Герцена.

Информация о внесенных изменениях, характере и сроках ремонтных мероприятий доводится до представителей субъектов предпринимательства и жителей близлежащих домов.

Ремонтные работы на проезжей части – процесс не быстрый. К тому же он проходит в стесненных условиях, но специалисты предусмотрели пути объездов и постарались минимизировать неудобства для всех участников дорожного движения.

“Вопрос находится на постоянном контроле. Специалисты продолжат отслеживать дорожную ситуацию, сложившуюся в районе перекрытий, также они открыты для диалога с жителями”, – заверили в администрации.

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# администрация Тюмени , дорожное движение

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