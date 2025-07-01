  • 30 июля 202530.07.2025среда
  • USD82,2197
    EUR94,9976
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северный

Тюменцам расскажут об эволюции строительства города и предложат поесть кирпичи

Общество, 10:02 30 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Восемь бесплатных экскурсий проведут для жителей Тюмени 2 и 3 августа. Организаторами проекта "Прогулки Джейн" выступает Центр урбанистики ТюмГУ.

2 августа в 10 часов тюменцев ждет обзорная экскурсия по Парфёновскому некрополю. Краевед, хозяйка музея тюменских историй и лидер проекта "Семь деревень", аттестованный гид-экскурсовод по Тюменской области Оксана Усманова проведёт экскурсию по самому старому православному кладбищу города. Участники увидят усыпальницы тюменских купцов и мещан, легендарных нефтяников и выдающих личностей недавнего прошлого.

В этот же день, но в 11 часов горожан ждут на экскурсии "Лёгким шагом по Масловскому взвозу. Новая жизнь промышленной пристани". Выпускница Школы гида "Глазами инженера" из Москвы, путешественница Евгения Тяжова расскажет историю появления и эволюции пристанских складских сооружений на Туре и предложит поесть кирпичи. В 12 и 14 часов на других локациях участники узнают о том, как устроен экоцентр "Станция сортировочная", про баффити и районе Стрела.

3 августа состоятся экскурсии "Эволюция строительства в Тюмени: от типовых микрорайонов к современным урбан-виллам", "Исчезающая Тюмень: прогулка по старой Зареке", а также "Уроды или архитектурные памятники: изучаем тюменский капром".

На каждую встречу необходимо регистрироваться отдельно, отмечают организаторы. Время и место старта в каждой точке представлены в группе во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ , экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 30.07.2025Тюменцам расскажут об эволюции строительства города и предложат поесть кирпичи
09:51 30.07.2025Театральный критик Лидия Фрицлер расскажет тюменцам об истории русского театра
09:39 30.07.2025Коллективы со всей страны выступят на фестивале казачьей культуры в Вагае
09:28 30.07.2025Билеты на фестиваль "Музыкальная экспедиция" в Тюмени предлагают с 30 % скидкой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора