Тюменцам расскажут об эволюции строительства города и предложат поесть кирпичи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Восемь бесплатных экскурсий проведут для жителей Тюмени 2 и 3 августа. Организаторами проекта "Прогулки Джейн" выступает Центр урбанистики ТюмГУ.

2 августа в 10 часов тюменцев ждет обзорная экскурсия по Парфёновскому некрополю. Краевед, хозяйка музея тюменских историй и лидер проекта "Семь деревень", аттестованный гид-экскурсовод по Тюменской области Оксана Усманова проведёт экскурсию по самому старому православному кладбищу города. Участники увидят усыпальницы тюменских купцов и мещан, легендарных нефтяников и выдающих личностей недавнего прошлого.

В этот же день, но в 11 часов горожан ждут на экскурсии "Лёгким шагом по Масловскому взвозу. Новая жизнь промышленной пристани". Выпускница Школы гида "Глазами инженера" из Москвы, путешественница Евгения Тяжова расскажет историю появления и эволюции пристанских складских сооружений на Туре и предложит поесть кирпичи. В 12 и 14 часов на других локациях участники узнают о том, как устроен экоцентр "Станция сортировочная", про баффити и районе Стрела.

3 августа состоятся экскурсии "Эволюция строительства в Тюмени: от типовых микрорайонов к современным урбан-виллам", "Исчезающая Тюмень: прогулка по старой Зареке", а также "Уроды или архитектурные памятники: изучаем тюменский капром".

На каждую встречу необходимо регистрироваться отдельно, отмечают организаторы. Время и место старта в каждой точке представлены в группе во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+