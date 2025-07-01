Тюменские тхэквондисты завоевали награды первенства мира в ОАЭ

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские спортсмены завоевали награды чемпионата и первенства мира по тхэквондо ГТФ. Соревнования прошли в городе Аль-Эйн (ОАЭ) и собрали на одной площадке 630 лучших спортсменов из 25 стран мира, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

В составе сборной России выступили тюменцы из школы тхэквондо ГТФ, центра развития творчества детей и юношества "Контакт" и спортивного клуба "Звезды будущего". По итогам соревновательных дней в общекомандном зачете первое место заняла сборная команда России, второе - команда Кыргызстана, третье - Казахстана.

В личных зачетах тюменцы также завоевали награды. Сеильбек Баскинов стал двукратным чемпионом в дисциплинах "хьенг (30 упражнений)" и "командный хьенг". Алина Шалаева получила две золотые медали в дисциплинах "личный спарринг" и "стоп-балл" среди спортсменов 15-17 лет. Анастасия Витвицкая стала серебряным призером в "личном спарринге". Софья Ведерникова победила в дисциплине "командная спецтехника".

В "командном спарринге" тюменские спортсменки в составе Алины Шалаевой, Анастасии Витвицкой, Софьи Ведерниковой и Марии Тестовой завоевали золото. В первенстве 10-11 лет Милана Киселёва стала трехкратной чемпионкой в дисциплинах "личный спарринг", "стоп-балл" и "командный тэг-тим".

Также в рамках чемпионата и первенства мира проходил фестиваль юных спортсменов. Хорошие результаты показали юные тюменцы Ярослав Тарасов, Егор Нагорный, Егор Репп и Арина Тихонова.