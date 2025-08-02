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В Тобольске ждут заявок от художников для проекта "Вектор улиц"

Общество, 16:48 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на проект "Вектор улиц" от художников стартовал. Художники смогут создать арт-объекты в городе.

Регистрация открыта до 14 августа в официальном сообществе мультицентра "Моя территория".

Принять участие в проекте могут все желающие жители Тюменской области. Главное — интерес к истории, искусству и желание внести свой вклад в культурное пространство региона.

"Через искусство и личное участие мы оживим улицы, наполним их историями настоящих Героев, чьи поступки вдохновляют. Мы уверены, что участники предложат идеи, которые станут новыми точками притяжения для гостей и жителей Тобольска. Ждем всех, кому близка тема памяти и современного искусства", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Анастасия Кулешова.

Победителям конкурса, чьи макеты выберет экспертная комиссия, будет оказана ресурсная поддержка для реализации арт-объектов: до 20 тыс. рублей физическим лицам; до 35 тыс. рублей организациям, сообщает "Мегатюмень".

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