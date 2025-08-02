В Тобольске ждут заявок от художников для проекта "Вектор улиц"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на проект "Вектор улиц" от художников стартовал. Художники смогут создать арт-объекты в городе.

Регистрация открыта до 14 августа в официальном сообществе мультицентра "Моя территория".

Принять участие в проекте могут все желающие жители Тюменской области. Главное — интерес к истории, искусству и желание внести свой вклад в культурное пространство региона.

"Через искусство и личное участие мы оживим улицы, наполним их историями настоящих Героев, чьи поступки вдохновляют. Мы уверены, что участники предложат идеи, которые станут новыми точками притяжения для гостей и жителей Тобольска. Ждем всех, кому близка тема памяти и современного искусства", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Анастасия Кулешова.

Победителям конкурса, чьи макеты выберет экспертная комиссия, будет оказана ресурсная поддержка для реализации арт-объектов: до 20 тыс. рублей физическим лицам; до 35 тыс. рублей организациям, сообщает "Мегатюмень".