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Участники СВО попадут в очный этап программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Общество, 10:33 02 августа 2025

организаторов проекта

Очный этап обучения образовательной программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в середине августа. Те ребята, которые прошли предыдущие этапы, но находятся в зоне специальной военной операции тоже не останутся в стороне, сообщила директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

"Участники СВО, у кого подписан сейчас контракт, и кто по рейтинговому списку вошел в число финалистов, они входят у нас в резерв, в отложенное обучение и смогут принять участие в следующих потоках, когда они закончат свою военную службу", - уточнила Широкова.

Напомним, обучение по программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области" продлится 12 месяцев и будет включать в себя теорию, практику, стажировку и личное наставничество.

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# Боевой кадровый резерв , Ирина Широкова

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