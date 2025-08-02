Участники СВО попадут в очный этап программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

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Очный этап обучения образовательной программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в середине августа. Те ребята, которые прошли предыдущие этапы, но находятся в зоне специальной военной операции тоже не останутся в стороне, сообщила директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

"Участники СВО, у кого подписан сейчас контракт, и кто по рейтинговому списку вошел в число финалистов, они входят у нас в резерв, в отложенное обучение и смогут принять участие в следующих потоках, когда они закончат свою военную службу", - уточнила Широкова.

Напомним, обучение по программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области" продлится 12 месяцев и будет включать в себя теорию, практику, стажировку и личное наставничество.