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Гольф-клуб появился в селе Перевалово

Общество, 19:08 02 августа 2025

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Гольф-клуб "Перелада" открыли в с. Перевалово Тюменского района. Данный вид спорта доступен людям разного возраста, в том числе детям, сообщает администрация муниципального образования.

"Для детей открыли "Академию гольфа", где ребят обучат элементам этой непростой игры. С азами игры в гольф уже познакомились воспитанники лагеря дневного пребывания Переваловской средней школы", - рассказали в администрации.

Гольф – спортивная игра, в которой участники соревнуются, загоняя мячик в лунки ударами клюшки. Отведенную дистанцию нужно пройти за минимальное число ударов. Это и испытание не только для тела, но и для ума. Гольф требует высокой физической подготовки, навыков и тактического мышления, обучает этике и дисциплине.

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# гольф , Тюменский район

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