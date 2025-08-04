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Авторскую методику лечения детских болезней представил тюменский хирург в Абакане

Общество, 17:12 04 августа 2025

пресс-служба ТМУ | Фото: пресс-служба ТМУ

В межрегиональной научно-практической конференции в Абакане, посвященной вопросам хирургического лечения детей, принял участие главный внештатный детский хирург областного департамента здравоохранения, заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского медуниверситета Михаил Аксельров.

Участники конференции рассмотрели современные возможности оперативного лечения широкого круга заболеваний, в том числе с применением роботизированных средств, делились опытом организации системы оказания медицинской помощи детям с хирургическими заболеваниями.

Тюменский врач представил два доклада. Один из них был посвящен инородным телам желудочно-кишечного тракта. На клинических примерах он показал сложности диагностики, рассказал о тактике и возможные осложнениях при поздней постановке диагноза. Второй доклад касался оригинальной методики оперативного лечения паховой формы крипторхизма, сообщили в пресс-службе ТМУ.

Михаил Аксельров отметил, что сравнение с общепринятыми методами показало высокую эффективность хирургического подхода, который врачи применяют для лечения пациентов в Тюменской области.

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# Тюменский медицинский университет , хирургия

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