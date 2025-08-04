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Для участников СВО продлен срок действия результатов ЕГЭ

Общество, 16:49 04 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С 3 августа начал действовать закон, в соответствии с которым для участников специальной военной операции на время их службы приостанавливается срок действия результатов единого государственного экзамена.

Изменения были внесены в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", сообщается на сайте Госдумы. По общему правилу результаты ЕГЭ, необходимые для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, действуют четыре года, следующих за годом их получения.

Данная мера, по словам председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы.

"В вопросах защиты страны депутаты всех фракций выступают сообща, - подчеркнул он. - Консолидация общества и политических сил — основа для достижения целей специальной военной операции. Мы должны сделать с вами все для победы".

По словам председателя Госдумы, принято 139 соответствующих законов, из них 15 — с начала 2025 года.

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# Госдума , ЕГЭ , СВО

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