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Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на участника СВО в Тюмени

Происшествия, 10:12 05 августа 2025

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по поводу противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Тюмени.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что возле одного из увеселительных заведений областного центра группа мужчин избила участника СВО, передвигающегося на костылях из-за ампутированной ноги.

СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".

Председатель СК России поручил руководителю областного следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.

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# Александр Бастрыкин , СВО , следователи , уголовное дело

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