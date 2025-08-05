Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на участника СВО в Тюмени
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по поводу противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Тюмени.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что возле одного из увеселительных заведений областного центра группа мужчин избила участника СВО, передвигающегося на костылях из-за ампутированной ноги.
СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".
Председатель СК России поручил руководителю областного следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.