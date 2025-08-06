  • 6 августа 20256.08.2025среда
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени восстановят еще один объект культурного наследия

Экономика, 17:23 06 августа 2025

компании "Брусника"

Объект культурного наследия регионального значения Дом Ивановых в Тюмени отреставрирует девелоперская компания "Брусника". Она уже выкупила здание.

"Двухэтажный особняк находится рядом с нашим кварталом "1А Первомайская". Он был построен в начале ХХ века и к концу столетия приобрёл статус объекта культурного наследия регионального значения. Последние годы здание пустовало, его техническое состояние ухудшалось. Крыша начала протекать, водостоки проржавели. Бревенчатые стены, обшивка тёсом и деревянный декор местами прогнили и деформировались. Окна рассохлись и потрескались", - рассказали в "Бруснике".

компании "Брусника" компании "Брусника" компании "Брусника" компании "Брусника" компании "Брусника" компании "Брусника" компании "Брусника" компании "Брусника" ﻿

Специалистам предстоит исследовать техническое состояние объекта. Провести работы по реставрации. Затем уже решать, что в нем можно разместить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Брусника , объект культурного наследия , реставрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 06.08.2025Тюменские картофелеводы убрали первые 10 га
18:07 06.08.2025Реконструкцию котельной по ул. Ершова в Тюмени выполнили на 73 %
17:34 06.08.2025В Тюменской области 213 семей с приемными детьми получили единовременное пособие
17:23 06.08.2025В Тюмени восстановят еще один объект культурного наследия

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора