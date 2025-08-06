В Тюмени восстановят еще один объект культурного наследия

компании "Брусника" компании "Брусника"

Объект культурного наследия регионального значения Дом Ивановых в Тюмени отреставрирует девелоперская компания "Брусника". Она уже выкупила здание.

"Двухэтажный особняк находится рядом с нашим кварталом "1А Первомайская". Он был построен в начале ХХ века и к концу столетия приобрёл статус объекта культурного наследия регионального значения. Последние годы здание пустовало, его техническое состояние ухудшалось. Крыша начала протекать, водостоки проржавели. Бревенчатые стены, обшивка тёсом и деревянный декор местами прогнили и деформировались. Окна рассохлись и потрескались", - рассказали в "Бруснике".

Специалистам предстоит исследовать техническое состояние объекта. Провести работы по реставрации. Затем уже решать, что в нем можно разместить.