Тюменские преподаватели представят регион на конкурсе "Знание.Лектор"

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

329 жителей Тюменской области подали заявки на Всероссийский конкурс "Знание.Лектор". Это третье место по Уральскому федеральному округу. Больше всего регистраций от региона подано в номинациях: "Карьера и саморазвитие", "Культура и искусство" и "Единство народов России".

В номинации "Карьера и саморазвитие" примет участие врач-неонатолог, ассистент кафедры ТМУ, член Российского общества неонатологов, заместитель председателя Медицинской ассоциации врачей-неонатологов Тюменской области Светлана Косинова. Она совмещает работу в здравоохранении с преподаванием: проводит практические и семинарские занятия для студентов с применением современных цифровых образовательных технологий, готовит врачей-неонатологов для лечебных учреждений региона, а также Курганской области и Казахстана. В рамках "Знание.Лектор" она расскажет о неонатологии и о трудностях, с которыми сталкиваются врачи данной специальности.

В номинации "Спорт и ЗОЖ" область представит Дарья Пантюшенко — преподаватель высшей категории Тюменского медицинского колледжа, руководитель двух волонтерских проектов: по донорству крови и охране репродуктивного здоровья женщин. Этим темам будут посвящены и лекции Дарьи, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

Всего на "Знание.Лектор" было подано рекордные 20 тыс. 607 заявок. Это люди от 14 до 70 лет из около 3 тыс. 800 населенных пунктов, включая села с населением менее тысячи жителей.

"Для нас это важный индикатор работы по масштабированию и популяризации просветительской деятельности. К нам присоединяется все больше людей, потому что они чувствуют важность передачи знаний, чувствуют в себе силы заниматься этим ответственным, общественно важным делом. Для нас этот конкурс — кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе Российского общества "Знание"", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

До 28 сентября идет прием заявок в новой специальной номинации Знание.Лектор — "Лучший преподаватель курса "Основы российской государственности"", учрежденной при поддержке Минобрнауки РФ. Участникам предложено выбрать одну из десяти тем, рассматривающих различные грани российской государственности. В номинации будут выявлены десять победителей в рамках всех тематик и один победитель онлайн-голосования, которое пройдет среди финалистов студенческого конкурса на платформе "ДНК России".

"Знание.Лектор" — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. Пятый сезон проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети".