Тюменские пловцы рассказали, как удалось установить мировой рекорд на Байкале

фотофедерации зимнего плавания Тюменской области фотофедерации зимнего плавания Тюменской области

Представители федерации зимнего плавания Тюменской области Святогор Борнобаев и Климентий Мысливцев стали участниками уникального патриотического заплыва по озеру Байкал, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти участников специальной военной операции.

За 192 часа группа спортсменов из 11 человек прошла маршрутом от Северо-Байкальска до Слюдянки, преодолев 620 километров. Каждый участник акции находился в воде от 40 до 60 минут, а затем передавал эстафету товарищу.

"Плыли двумя группами по 6 и 5 человек, - рассказал корр. "Тюменской линии" Климентий Мысливцев. – Первая группа выходила на старт в 4 часа утра, вторая финишировала в 10 часов вечера".

Самым сложным даже для опытных "моржей" оказались ледяные воды Байкала, да любопытные обитатели озера – байкальские нерпы. "Сначала планировали, что будем плыть в гидрокостюмах, шлемах, перчатках и носках, - сообщил Святогор Борнобаев. – Потом от этой полной амуниции отказались. Все равно руки и ноги мерзли, шлемы мешали… Плыли только в гидрокостюмах".

Весь маршрут вдоль всего западного побережья Байкала группа марафонцев из Омска, Тюмени, Иркутска, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Геленджика планировала преодолеть за 18 дней. Однако, с первого дня "моржи" выплывали из графика и преодолели 620 км за 13 дней, или 192 часа чистого времени, установив рекорд России и мира как массовый заплыв по озеру Байкалу.

Организатором марафона выступила Омская областная федерация зимнего плавания. Мероприятие проводилось при поддержке федерации зимнего плавания России.

Климентий Мысливцев с детства занимался плаванием у тренера Сергея Напреева. Окончил Викуловскую первую школу, недавно устроился на новую работу – будет трудиться тренером в Школе спортивной подготовки в Тюмени.

Святогор Борнобаев родился и вырос в Новом Уренгое. Плаваньем занимается уже 13 лет. Сегодня он — чемпион России по зимнему плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем, серебряный призер международных соревнований в Китае по сплаву на реке Хуанхэ, многократный победитель и призер этапов кубков России по зимнему плаванию. Также в его копилке много медалей с городских, региональных, Всероссийских соревнований, есть награды и международного уровня.