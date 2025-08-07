Маме погибшего на СВО героя передали его военную форму в Ишиме

Китель со знаками различия и шевронами 19-летнего Владимира вручили его матери Валентине Палей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Проект "Мундир Героя" существует только в нашем регионе. Военную форму, восстановленную центром "Аванпост" при поддержке "Единой России" передают семьям вот уже в шестой раз. Родные погибших бойцов должны знать - в самое тяжелое время мы с ними", - сказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

При прохождении срочной службы в армии Владимир принял решение подписать контракт с Минобороны РФ. В составе 12-го танкового полка выполнял задачи СВО. В октябре 2024 года группа Владимира защищала мирных жителей ЛНР вблизи села Коломыйчиха и попала под минометный обстрел. За проявленную отвагу герой посмертно награжден орденом Мужества.