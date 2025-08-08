Участники проекта #Тюменскоелето обменяют жетоны на призы 9 августа

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участники проекта #Тюменскоелето обменяют специальные жетоны на призы на площади 400-летия Тюмени в День физкультурника, 9 августа, с 15 до 18 часов.

Как сообщили в администрации города, самые активные участники получат шанс побороться за путевку в один из загородных центров.

Областная столица с июня становится центром молодежных мероприятий благодаря традиционному межведомственному проекту #Тюменскоелето. С 2017 года этот проект предлагает девчонкам и мальчишкам разнообразные мероприятия.

Он объединяет работу департаментов спорта и молодежной политики, образования и культуры администрации города совместно с ОГИБДД УМВД России по Тюмени.

Летний марафон предлагает юным жителям областной столицы море развлечений и полезных занятий. Под руководством специалистов ребята участвуют в спортивных состязаниях, интеллектуальных квестах, творческих фестивалях и посещают познавательные экскурсии. За участие им выдают специальные жетоны, которые можно обменять на призы в городские праздники.

Возрастное ограничение: 0+.