  • 9 августа 20259.08.2025суббота
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

Школы №№ 17 и 22 отремонтируют в Тюмени к 1 сетября

Общество, 13:47 09 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ремонтные работы продолжаются в школах №№ 22 и 17 в Тюмени. В ходе рабочего объезда на объектах побывал глава города Максим Афанасьев.

Школа №22 на ул. Садовой, 109, находится в высокой степени готовности. В здании устанавливают необходимое оборудование, заканчивается благоустройство территории.

Главной особенностью школы станет современное спортивное ядро, которое обеспечит первоклассные условия для уроков физкультуры.

Школа №17 на проезде Геологразведчиков также находится на завершающем этапе капитального ремонта. Здесь заканчивают ремонт кровли, укрепляют стены и отмостки, устанавливают водосточную систему.

Основной задачей остаётся завершение всех ключевых работ к 1 сентября, чтобы ученики приступили к учёбе в комфортных и безопасных условиях.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , ремонт школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 09.08.2025Более 100 заявок от тюменцев поступило на региональный этап премии "Гордость нации"
15:54 09.08.2025Систему водоотведения на улице Краснооктябрьской в Тюмени восстановят до конца августа
14:53 09.08.2025Работы тюменской мастерицы в технике кармацкой росписи представлены в Москве
14:05 09.08.2025В Тюмени фестиваль "Проводник" проходит в Речном порте

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора