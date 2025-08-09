Школы №№ 17 и 22 отремонтируют в Тюмени к 1 сетября
Ремонтные работы продолжаются в школах №№ 22 и 17 в Тюмени. В ходе рабочего объезда на объектах побывал глава города Максим Афанасьев.
Школа №22 на ул. Садовой, 109, находится в высокой степени готовности. В здании устанавливают необходимое оборудование, заканчивается благоустройство территории.
Главной особенностью школы станет современное спортивное ядро, которое обеспечит первоклассные условия для уроков физкультуры.
Школа №17 на проезде Геологразведчиков также находится на завершающем этапе капитального ремонта. Здесь заканчивают ремонт кровли, укрепляют стены и отмостки, устанавливают водосточную систему.
Основной задачей остаётся завершение всех ключевых работ к 1 сентября, чтобы ученики приступили к учёбе в комфортных и безопасных условиях.