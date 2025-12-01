  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Бренд молодежной политики разрабатывают в Тюменской области

Общество, 11:57 23 декабря 2025

Пресс-служба департамента молодежной политики Тюмеснкой области | Фото: Пресс-служба департамента молодежной политики Тюмеснкой области

Тему брендирования молодежной политики Тюменской области обсудили на стратегической сессии с представителями ярких молодежных сообществ региона. Вместе с экспертами ребята сгенерировали и предложили свои идеи по развитию сферы, сообщает областной департамент молодежной политики.

Началось мероприятие с лекции дизайнера, разработавшего брэнд VisitTyumen, Александра Назарова. Он рассказал об основных аспектах создания дизайна и брендинга в целом. Далее участники разделились на группы и в соответствии со своими направлениями вместе искали новые подходы к развитию молодежной политики.

﻿

Так, одна из команд обсуждала создание бренда и его продвижение, другая - об актуальных молодежных пространствах и обновлении уже имеющихся. Третья разбирала способы информационного продвижения молодежных сообществ на разных площадках. Идеи ребят вскоре найдут отражение в новой концепции молодежной политики.

"Тюменская область— регион амбициозных, целеустремленных людей. Тех, кто не боится пойти за мечтой и делает все, чтобы она стала реальностью. А молодежная политика — это важное направление, которое уже сегодня влияет на будущее региона и формирует его", — отметил по итогам встречи директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

# Артем Дяченко , молодежная политика , молодежь

