Парковку оборудуют у гимназии № 21 в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Обустройство парковки продолжается у гимназии № 21 в Тюмени. Проект был разработан по поручению главы города Максима Афанасьева, чтобы родители могли спокойно высадить ребёнка, не создавая хаоса на дороге.

Ранее на этом участке из-за скопления автомобилей ухудшался обзор, а движение рядом с учебными заведениями никак не способствовало созданию безопасной среды.

Уже выполнено более половины объёма работ. Глава Тюмени попросил подрядчика уделить особое внимание созданию безопасного тротуара для маломобильных групп и чёткому обозначению зон для проезда.

"Надеюсь, погода не помешает, и к началу учебного года всё будет готово. До конца месяца специалисты управ проводят мониторинг подходов к территориям школ", - рассказал Максим Афанасьев.