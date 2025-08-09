  • 9 августа 20259.08.2025суббота
  • В Тюмени 19..21 С 0 м/с ветер западный

Парковку оборудуют у гимназии № 21 в Тюмени

Общество, 17:53 09 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Обустройство парковки продолжается у гимназии № 21 в Тюмени. Проект был разработан по поручению главы города Максима Афанасьева, чтобы родители могли спокойно высадить ребёнка, не создавая хаоса на дороге.

Ранее на этом участке из-за скопления автомобилей ухудшался обзор, а движение рядом с учебными заведениями никак не способствовало созданию безопасной среды.

Уже выполнено более половины объёма работ. Глава Тюмени попросил подрядчика уделить особое внимание созданию безопасного тротуара для маломобильных групп и чёткому обозначению зон для проезда.

"Надеюсь, погода не помешает, и к началу учебного года всё будет готово. До конца месяца специалисты управ проводят мониторинг подходов к территориям школ", - рассказал Максим Афанасьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , парковка , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 09.08.2025Фотогалерея: фестиваль "Проводник" объединил дизайнеров, урбанистов, музыкантов и мастеров
18:11 09.08.2025Масштабную реконструкцию  "Ложной переправы" провели в Тюмени с участием авиации, водной и сухопутной техники
18:09 09.08.2025Дизайнер из Екатеринбурга представил новую коллекцию одежды на фестивале в Тюмени
17:53 09.08.2025Парковку оборудуют у гимназии № 21 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора