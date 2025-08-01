Тобольский гастрономический фестиваль "Уха-царица" стартует 25 августа
XII Тобольский гастрономический фестиваль "Уха-царица" продлится с 25 августа по 6 сентября. На протяжении этого времени в ресторанах и кафе города будут проходить рыбные недели.
30 августа развернутся соревнования по рыбной ловле "Ловись, рыбка!" и экологическая акция "Друзья Иртыша".
6 сентября состоятся выпуск тысячи экземпляров молоди осетра сибирского. Грандиозная варка "Ухи Дружбы", концертно-развлекательная программа порадуют гостей на Базарной площади.
"Это не просто кулинарное событие, а настоящий сибирский пир, где сливаются воедино вековые традиции, азарт и конечно же, неповторимый аромат наваристой ухи, приготовленной по уникальным рецептам", - сообщает организационно-методический центр культуры и искусств "Креативные индустрии Тобольска.
Возрастное ограничение: 0+.