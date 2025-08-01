  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Тобольский гастрономический фестиваль "Уха-царица" стартует 25 августа

Общество, 09:06 12 августа 2025

из сообщества "Уха-Царица | Гастрофестиваль | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Уха-Царица | Гастрофестиваль | Тобольск" во ВКонтакте

XII Тобольский гастрономический фестиваль "Уха-царица" продлится с 25 августа по 6 сентября. На протяжении этого времени в ресторанах и кафе города будут проходить рыбные недели.

30 августа развернутся соревнования по рыбной ловле "Ловись, рыбка!" и экологическая акция "Друзья Иртыша".

6 сентября состоятся выпуск тысячи экземпляров молоди осетра сибирского. Грандиозная варка "Ухи Дружбы", концертно-развлекательная программа порадуют гостей на Базарной площади.

"Это не просто кулинарное событие, а настоящий сибирский пир, где сливаются воедино вековые традиции, азарт и конечно же, неповторимый аромат наваристой ухи, приготовленной по уникальным рецептам", - сообщает организационно-методический центр культуры и искусств "Креативные индустрии Тобольска.

Возрастное ограничение: 0+.

# гастрономический фестиваль , гастрономия , Тобольск , фестиваль

