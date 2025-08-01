  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер восточный

Мастера и творческие коллективы Тюменской области – победители фестиваля "Русское поле"

Общество, 14:20 11 августа 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Мастера и творческие коллективы Тюменской области – победители фестиваля славянского искусства "Русское поле". Мероприятие состоялось в Москве и объединило более трех тысяч участников из России и других стран, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменцы участвовали в конкурсах и успешно проявили себя в направлении "Лучший народный мастер". Юрий Ларионов стал обладателем диплома 1 степени за работы в технике металлообработки. Марина Коба заняла 3 место благодаря уникальным произведениям в технике лоскутного шитья и кубовой набойки.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Студенческий фольклорный ансамбль "ЯснАросстань" стал дипломантом в номинации "Лучший хоровой коллектив" и принял участие в гала-концерте фестиваля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мастера , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:04 11.08.2025Летний институт ТИУ стал площадкой для диалога молодых ученых из разных стран
14:53 11.08.2025В России определили продолжительность нового учебного года
14:31 11.08.2025В Ялуторовском округе открыли многофункциональную спортплощадку
14:20 11.08.2025Мастера и творческие коллективы Тюменской области – победители фестиваля "Русское поле"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора