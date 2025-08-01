Мастера и творческие коллективы Тюменской области – победители фестиваля "Русское поле"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Мастера и творческие коллективы Тюменской области – победители фестиваля славянского искусства "Русское поле". Мероприятие состоялось в Москве и объединило более трех тысяч участников из России и других стран, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменцы участвовали в конкурсах и успешно проявили себя в направлении "Лучший народный мастер". Юрий Ларионов стал обладателем диплома 1 степени за работы в технике металлообработки. Марина Коба заняла 3 место благодаря уникальным произведениям в технике лоскутного шитья и кубовой набойки.

Студенческий фольклорный ансамбль "ЯснАросстань" стал дипломантом в номинации "Лучший хоровой коллектив" и принял участие в гала-концерте фестиваля.