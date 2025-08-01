Жители Тюмени могут принять участие в инклюзивном карьерном онлайн-марафоне

МТС объявляет о старте инклюзивного марафона "Карьера без лимитов" для профессионалов с инвалидностью. До 30 сентября 2025 года тюменцы смогут получить практические инструменты для развития карьеры.

На марафоне участники смогут отработать навыки построения карьеры – научатся создавать правильное резюме с помощью AI-проверки, потренируются проходить собеседования и получат обратную связь от HR.

Также жители Тюмени смогут узнать о разных профессиях из первых уст во время коротких онлайн-встреч, а эксперты компании познакомят с направлениями бизнеса: финтех, медиа, реклама, кикшеринг, информационные технологии и телеком.

Карьерный марафон пройдет на онлайн-платформе, адаптированной в том числе для людей с инвалидностью по зрению и с инвалидностью по слуху. Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться по ссылке inclusion-mts.ru

"Равные возможности должны быть для всех. Каждый человек имеет право на личный и профессиональный рост, независимо от обстоятельств. Мы в компании создаем среду, где можно прокачать свои навыки и стать частью большой команды. На платформе проекта тюменцы могут пройти карьерные активности, познакомиться с историями наших коллег с инвалидностью, обменяться опытом и всегда найти поддержку", — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.