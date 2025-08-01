  • 12 августа 202512.08.2025вторник
  • USD79,6677
    EUR92,9485
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер западный

Почему "вечные" пластиковые окна требуют ремонта?

Общество, 19:25 12 августа 2025

предоставлено ООО "ЗАВОД ОКОН" | Фото: предоставлено ООО "ЗАВОД ОКОН"

Пластиковые окна: вечные, но не бессмертные. Почему они ломаются и как их чинить?

Несмотря на высокую химическую устойчивость поливинилхлорида (ПВХ), из которого изготавливаются современные оконные профили, их долговечность зависит не только от материала, но и от комплектующих, монтажа и эксплуатационных условий. Пластик-то сам по себе не гниёт, это факт. Но окно — это не просто кусок пластмассы! Тут и фурнитура, и уплотнители, и даже банальная грязь могут всё испортить. О ремонте пластиковых окон в Тюмени, можно прочитать на специализированных сайтах, например, здесь. А далее мы лишь кратко об этом порассуждаем.

Пластик — крепкий орешек, но если поставить криво или сэкономить на фурнитуре — пиши пропало. Окно начнёт клинить, дуть и сыпаться, как дешёвый конструктор.

Согласно исследованиям НИИ строительной физики, до 70% проблем с пластиковыми окнами связаны не с самим профилем, а с износом уплотнителей, фурнитуры и ошибками при установке.

Самые частые поломки пластиковых окон и способы ремонта

Фурнитура изнашивается.

Уплотнитель дубеет.

Створка провисает.

Появляется сквозняк.

Чаще всего мастера сталкиваются с проблемой разболтанной или заржавевшей фурнитуры. Петли, ручки и механизмы запирания требуют регулярной смазки, а иногда и замены.

Ещё одна распространённая проблема — деформация уплотнительных резинок, которые со временем теряют эластичность из-за перепадов температур, ультрафиолета и отсутствия должного ухода, что приводит к продуванию и снижению шумоизоляции.

Если окно начало "потеть" или поддувать — это первый звоночек. Можно, конечно, заклеить скотчем, но лучше вызвать мастера. Иначе зимой будете греться у обогревателя!

Профилактика окон ПВХ — дешевле ремонта

Систематическое обслуживание пластиковых окон включает в себя очистку дренажных каналов, обработку уплотнителей силиконовой смазкой и регулировку фурнитуры не реже одного раза в год.

Простыми словами: Не хочешь проблем с окнами? Раз в год пшикай силиконкой на резинки, крути регулировочные винты и не дёргай ручку как сумасшедший!

Короткие советы:

Чистите дренажные отверстия.

Смазывайте механизмы и резинки.

Не давите на створку.

Мойте стеклопакеты правильно.

Признаки того, что пластиковому окну нужен ремонт

Эксперты выделяют пять ключевых симптомов:

Затруднённое открывание/закрывание.

Сквозняк даже при закрытой створке.

Образование конденсата внутри стеклопакета.

Посторонние звуки (скрип, хруст).

Разболтанность ручки или петель.

Стоит ли ремонтировать окна ПВХ самому?

Самостоятельный ремонт возможен лишь в случаях элементарного обслуживания (смазка, замена ручки). Однако сложные регулировки и замена фурнитуры требуют профессионального инструмента и навыков.

Ковырять окно отвёрткой — как лечить аппендицит по ютуб-туториалу. Может, и повезёт. А может, и новое окно покупать придётся.

Ручку поменять — легко.

Регулировку делать — сложнее.

Замена уплотнителя — требует сноровки.

Ошибки могут дорого стоить.

Итак, пластиковые окна долговечны, но не неуязвимы. Профилактика и своевременный ремонт экономят деньги и нервы. Мелкие работы можно сделать самому, но для сложных поломок лучше вызвать мастера. Профессиональный ремонт пластиковых окон в Тюмени можно заказать в компании "Ремонт Окон" по телефону +7 (3452) 300-111.

Реклама

erid: 2VtzqwUkgd7, ООО "ЗАВОД ОКОН", ИНН 7203303878

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# окна , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 12.08.2025Ветерану СВО вручили автомобиль с ручным управлением в Тюмени
19:25 12.08.2025Почему "вечные" пластиковые окна требуют ремонта?
19:14 12.08.2025Более 80 предметов представили на посвященной Александру Пушкину выставке в Тюмени
18:57 12.08.2025Дорогу построят на улице Стройотрядовской в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора