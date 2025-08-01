Почему "вечные" пластиковые окна требуют ремонта?
Пластиковые окна: вечные, но не бессмертные. Почему они ломаются и как их чинить?
Несмотря на высокую химическую устойчивость поливинилхлорида (ПВХ), из которого изготавливаются современные оконные профили, их долговечность зависит не только от материала, но и от комплектующих, монтажа и эксплуатационных условий. Пластик-то сам по себе не гниёт, это факт. Но окно — это не просто кусок пластмассы! Тут и фурнитура, и уплотнители, и даже банальная грязь могут всё испортить. О ремонте пластиковых окон в Тюмени, можно прочитать на специализированных сайтах, например, здесь. А далее мы лишь кратко об этом порассуждаем.
Пластик — крепкий орешек, но если поставить криво или сэкономить на фурнитуре — пиши пропало. Окно начнёт клинить, дуть и сыпаться, как дешёвый конструктор.
Согласно исследованиям НИИ строительной физики, до 70% проблем с пластиковыми окнами связаны не с самим профилем, а с износом уплотнителей, фурнитуры и ошибками при установке.
Самые частые поломки пластиковых окон и способы ремонта
Фурнитура изнашивается.
Уплотнитель дубеет.
Створка провисает.
Появляется сквозняк.
Чаще всего мастера сталкиваются с проблемой разболтанной или заржавевшей фурнитуры. Петли, ручки и механизмы запирания требуют регулярной смазки, а иногда и замены.
Ещё одна распространённая проблема — деформация уплотнительных резинок, которые со временем теряют эластичность из-за перепадов температур, ультрафиолета и отсутствия должного ухода, что приводит к продуванию и снижению шумоизоляции.
Если окно начало "потеть" или поддувать — это первый звоночек. Можно, конечно, заклеить скотчем, но лучше вызвать мастера. Иначе зимой будете греться у обогревателя!
Профилактика окон ПВХ — дешевле ремонта
Систематическое обслуживание пластиковых окон включает в себя очистку дренажных каналов, обработку уплотнителей силиконовой смазкой и регулировку фурнитуры не реже одного раза в год.
Простыми словами: Не хочешь проблем с окнами? Раз в год пшикай силиконкой на резинки, крути регулировочные винты и не дёргай ручку как сумасшедший!
Короткие советы:
Чистите дренажные отверстия.
Смазывайте механизмы и резинки.
Не давите на створку.
Мойте стеклопакеты правильно.
Признаки того, что пластиковому окну нужен ремонт
Эксперты выделяют пять ключевых симптомов:
Затруднённое открывание/закрывание.
Сквозняк даже при закрытой створке.
Образование конденсата внутри стеклопакета.
Посторонние звуки (скрип, хруст).
Разболтанность ручки или петель.
Стоит ли ремонтировать окна ПВХ самому?
Самостоятельный ремонт возможен лишь в случаях элементарного обслуживания (смазка, замена ручки). Однако сложные регулировки и замена фурнитуры требуют профессионального инструмента и навыков.
Ковырять окно отвёрткой — как лечить аппендицит по ютуб-туториалу. Может, и повезёт. А может, и новое окно покупать придётся.
Ручку поменять — легко.
Регулировку делать — сложнее.
Замена уплотнителя — требует сноровки.
Ошибки могут дорого стоить.
Итак, пластиковые окна долговечны, но не неуязвимы. Профилактика и своевременный ремонт экономят деньги и нервы. Мелкие работы можно сделать самому, но для сложных поломок лучше вызвать мастера.
