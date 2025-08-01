Почему "вечные" пластиковые окна требуют ремонта?

| Фото: предоставлено ООО "ЗАВОД ОКОН" | Фото: предоставлено ООО "ЗАВОД ОКОН"

Пластиковые окна: вечные, но не бессмертные. Почему они ломаются и как их чинить?

Несмотря на высокую химическую устойчивость поливинилхлорида (ПВХ), из которого изготавливаются современные оконные профили, их долговечность зависит не только от материала, но и от комплектующих, монтажа и эксплуатационных условий. Пластик-то сам по себе не гниёт, это факт. Но окно — это не просто кусок пластмассы! Тут и фурнитура, и уплотнители, и даже банальная грязь могут всё испортить. О ремонте пластиковых окон в Тюмени, можно прочитать на специализированных сайтах, например, здесь. А далее мы лишь кратко об этом порассуждаем.

Пластик — крепкий орешек, но если поставить криво или сэкономить на фурнитуре — пиши пропало. Окно начнёт клинить, дуть и сыпаться, как дешёвый конструктор.

Согласно исследованиям НИИ строительной физики, до 70% проблем с пластиковыми окнами связаны не с самим профилем, а с износом уплотнителей, фурнитуры и ошибками при установке.

Самые частые поломки пластиковых окон и способы ремонта

Фурнитура изнашивается.

Уплотнитель дубеет.

Створка провисает.

Появляется сквозняк.

Чаще всего мастера сталкиваются с проблемой разболтанной или заржавевшей фурнитуры. Петли, ручки и механизмы запирания требуют регулярной смазки, а иногда и замены.

Ещё одна распространённая проблема — деформация уплотнительных резинок, которые со временем теряют эластичность из-за перепадов температур, ультрафиолета и отсутствия должного ухода, что приводит к продуванию и снижению шумоизоляции.

Если окно начало "потеть" или поддувать — это первый звоночек. Можно, конечно, заклеить скотчем, но лучше вызвать мастера. Иначе зимой будете греться у обогревателя!

Профилактика окон ПВХ — дешевле ремонта

Систематическое обслуживание пластиковых окон включает в себя очистку дренажных каналов, обработку уплотнителей силиконовой смазкой и регулировку фурнитуры не реже одного раза в год.

Простыми словами: Не хочешь проблем с окнами? Раз в год пшикай силиконкой на резинки, крути регулировочные винты и не дёргай ручку как сумасшедший!

Короткие советы:

Чистите дренажные отверстия.

Смазывайте механизмы и резинки.

Не давите на створку.

Мойте стеклопакеты правильно.

Признаки того, что пластиковому окну нужен ремонт

Эксперты выделяют пять ключевых симптомов:

Затруднённое открывание/закрывание.

Сквозняк даже при закрытой створке.

Образование конденсата внутри стеклопакета.

Посторонние звуки (скрип, хруст).

Разболтанность ручки или петель.

Стоит ли ремонтировать окна ПВХ самому?

Самостоятельный ремонт возможен лишь в случаях элементарного обслуживания (смазка, замена ручки). Однако сложные регулировки и замена фурнитуры требуют профессионального инструмента и навыков.

Ковырять окно отвёрткой — как лечить аппендицит по ютуб-туториалу. Может, и повезёт. А может, и новое окно покупать придётся.

Ручку поменять — легко.

Регулировку делать — сложнее.

Замена уплотнителя — требует сноровки.

Ошибки могут дорого стоить.

Итак, пластиковые окна долговечны, но не неуязвимы. Профилактика и своевременный ремонт экономят деньги и нервы. Мелкие работы можно сделать самому, но для сложных поломок лучше вызвать мастера. Профессиональный ремонт пластиковых окон в Тюмени можно заказать в компании "Ремонт Окон" по телефону +7 (3452) 300-111.

Реклама