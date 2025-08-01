  • 14 августа 202514.08.2025четверг
Юные тюменцы сыграют в бильярд на областных соревнованиях

Спорт, 16:48 14 августа 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Кубок Тюменской области по бильярдному спорту до 15 лет состоится в Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 15 августа. Открытие запланировано на 9 часов 30 минут, сообщили в региональном департаменте спорта.

Для игроков этого возраста подобные состязания организуются впервые. Участники посоревнуются в дисциплине пул "8". Самой младшей участнице всего восемь лет.

"Одна из самых популярных бильярдных игр в мире, по которой проводятся соревнования среди любителей и профессионалов, стала привлекать и тюменскую молодежь. Молодые люди интересуются американским пулом и федерация делает все для его развития, ведь пул – это интересная стратегическая игра", – поделился исполнительный директор федерации бильярдного спорта Тюменской области Юрий Котов.

Отметим, сильнейшие по итогам состязаний спортсмены попадут в состав сборной для участия в кубке России.

