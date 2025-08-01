  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Более 1,7 тыс. тюменцев оплатили проезд в автобусах с помощью QR-кода

Общество, 13:54 15 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

1 тыс. 724 пассажира в Тюмени воспользовались возможностью оплаты проезда в автобусах с помощью QR-кода с мая по 14 августа.

Как сообщили в городской администрации, QR-метки имеются на 120 маршрутах следующих перевозчиков: АО "ТПАТП № 1", ООО "Тюменьавтотранс", ООО "Караван-авто", ИП Савельев А.Е., ООО "Автолинии". При этом на них остается возможность расчета посредством терминала транспортными или банковскими картами. Стоимость проезда посредством QR-кода такая же, как при оплате картой – 31 рубль.

Отметим, QR-код, который размещен в салоне автобуса, дает пассажиру возможность при наличии смартфона быстро и удобно рассчитаться за поездку.

На межсезонных маршрутах, выходящих за границы городского округа, оплата осуществляется только через терминал посредством транспортной или банковской карты.

# общественный транспорт , оплата

