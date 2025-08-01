  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
Во дворах Тобольска обустраивают парковки и тротуары

Общество, 17:24 18 августа 2025

Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Ход работ во дворах, где ведется благоустройство территорий, проинспектировал глава Тобольска Петр Вагин. В частности, он побывал на площадках по адресам: 3-я Северная, 20 и 3-й микрорайон, 31.

"Вместе с руководителями и подрядчиками проверили, как идут работы. У дома 31 в третьем микрорайоне выполнены демонтажные работы. Активно ведется устройство автомобильной парковки, ремонт проезда, устанавливаются малые архитектурные формы на детской площадке. Уже готовы колодец и уличное освещение", - сообщил Петр Вагин в своем Telegram-канале.

﻿

Полным ходом идут работы и на улице 3-я Северная, 20. Здесь выполнено асфальтирование проездов, парковок, тротуаров и входных групп, обустроено ливневое водоотведение, уложен бордюрный камень. Ведется монтаж уличного освещения и ограждения палисадников. Детская площадка уже установлена и ждет маленьких жителей.

"Благоустройство дворов – это важная часть комфортной городской среды, держим на контроле сроки и качество работ", - подчеркнул глава Тобольска.

# благоустройство дворов , Петр Вагин , Тобольск

