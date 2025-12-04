Тюменская область участвует в укреплении технологического суверенитета российского ТЭК

t.me/oilgasforum_TNF t.me/oilgasforum_TNF

Тюменская область вносит весомый вклад в решение масштабной и амбициозной задачи по укреплению технологического суверенитета российского ТЭК. Нефтегазовый кластер объединяет более 200 предприятий из 26 регионов страны, которые ищут и находят достойные ответы на стоящие перед отечественной нефтегазовой отраслью технологические вызовы.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарной сессии Технологического саммита "Решения для освоения ресурсной базы" на базе НОВАТЭКа 4 декабря.

"В качестве примера можно привести технологии по гидроразрыву пласта. Создан отечественный флот ГРП. Российские, в том числе тюменские производители, разрабатывают, внедряют и другие продукты, превосходящие зарубежные аналоги, в том числе для работы в Арктике и на месторождениях со сложной геологией. Как нефтегазовый регион мы ценим работу, которая ведется на федеральном уровне, и активно участвуем в реализации принятых решений", - подчеркнул глава региона.

В программу саммита вошли: сессии по бурению, сейсморазведке, ГРП; пленарная сессия "Новые энергетические горизонты: вызовы и решения для освоения ресурсной базы"; совет по обеспечению технологической независимости предприятий нефтегазового комплекса при комитете Государственной думы по промышленности и торговле, другое.

В первый день Техсаммита, 3 декабря, участники посетили новый тюменский производственный комплекс группы компаний ТОФС. Это производственная площадка высокотехнологичного оборудования, которое необходимо для разработки ТРИЗов. Комплекс начал свою работу в сентябре 2025 года.

Проектная мощность ТПК составит 700 единиц оборудования в год. Площадка вызвала большой интерес у участников саммита, сообщают организаторы отраслевого события.