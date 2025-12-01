Юная тюменка получит подарок благодаря акции "Ёлка желаний"

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев присоединился ко всероссийской акции "Ёлка желаний". Он снял открытку с заветным желанием Замиры — дочери участника СВО.

Ученица 6 класса, активная и целеустремлённая девочка. Она участвует в районных и областных конкурсах, занимается вокалом, а также является участницей областной олимпиады, сообщает комитет по делам национальности.

Помимо учёбы, Замира открывает для себя разные направления творчества: увлекается декоративно-прикладным искусством, выжиганием по дереву, много читает и с энтузиазмом пробует новое.

Исполнить новогоднее желание может каждый желающий. Всероссийская акция "Ёлка желаний" продолжит свою работу до конца февраля.