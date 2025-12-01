  • 26 декабря 202526.12.2025пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Юная тюменка получит подарок благодаря акции "Ёлка желаний"

Общество, 18:56 25 декабря 2025

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев присоединился ко всероссийской акции "Ёлка желаний". Он снял открытку с заветным желанием Замиры — дочери участника СВО.

Ученица 6 класса, активная и целеустремлённая девочка. Она участвует в районных и областных конкурсах, занимается вокалом, а также является участницей областной олимпиады, сообщает комитет по делам национальности.

Помимо учёбы, Замира открывает для себя разные направления творчества: увлекается декоративно-прикладным искусством, выжиганием по дереву, много читает и с энтузиазмом пробует новое.

Исполнить новогоднее желание может каждый желающий. Всероссийская акция "Ёлка желаний" продолжит свою работу до конца февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Елка желаний

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:00 25.12.2025Тюменским школьникам показали, как создавать ИИ-изображения
20:10 25.12.2025Улицы Открытий и Витуса Беринга появятся в одном из ЖК Тюмени
19:26 25.12.2025В Тобольском округе жители Бизино получили ключи от новых квартир
19:12 25.12.2025В Тюмень на железнодорожном круизе "В Сибирь" приедут 190 гостей из регионов России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора