Жители тюменской глубинки отметили праздник своей улицы

Общество, 10:03 24 августа 2025

Ермаковский сельский Дом культуры | Фото: Ермаковский сельский Дом культуры

Новую традицию - отмечать праздник своей улицы - ввели в селе Ермаки Викуловского района. Так жители решили привлечь туристов в один из самых отдаленных уголков Тюменской области и рассказать об особенностях деревенского уклада жизни.

В этом году свой праздник отметила улица Школьная. Центральным моментом торжества стало чествование юбиляров и крепких семейных союзов. Так, с 53-летием совместной жизни односельчане поздравили Петра и Татьяну Умаровых, с 50-летием - семейную пару Николая и Надежды Оленич. 41 год в браке дружно живут Владимир и Валентина Усольцевы. Организаторы подсчитали, что общий семейный стаж супружеской жизни улицы Школьной составляет 297 лет.

Прозвучали аплодисменты в адрес многодетных мам, которые здесь проживают. Например, Ирина Филиппова подарила жизнь пятерым ребятишкам. По четверо детей у Надежды Оленич, Валентины Жариковой, Людмилы Гребневой, Елены Филимоновой, Марии Вожевой, трое - у Татьяны Умаровой.

Поздравили односельчане юбиляров этого года: Ивана Юркова, Николая Зайцева, Дмитрия Вычужанина. Приятным сюрпризом для улицы Школьной стали поздравления от жителей соседних улиц: Садовой, Мира, Заречной, Молодёжной и Победы.

Со сцены прозвучали любимые песни в исполнении местного народного ансамбля "Россияночка". Рядом развернулась выставка цветов, которые ермаковцы вырастили на своих участках, и домашних блюд: пирогов, солений по семейным рецептам, салатов и горячих закусок. Здесь же в казане варилась ароматная уха. Для детей работала игровая площадка.

"Праздник улицы Школьной – это больше, чем просто мероприятие. Это тот самый случай, когда соседи становятся ближе, традиции оживают, а простая человеческая доброта и взаимное уважение создают неповторимую атмосферу общего дома", - отметили организаторы.

Евгения Шевцова

# праздник , село

