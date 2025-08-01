  • 22 августа 202522.08.2025пятница
Лоскутные одеяла выставят во дворе тюменского музея

Общество, 15:32 22 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка-ярмарка "Августины лоскутного одеяла" откроется во дворе музея "Дом Машарова" в Тюмени 23 августа. Начало - в 12 часов.

Выставка-ярмарка "Августины лоскутного одеяла" организована совместно с квилт-клубом "Сибирская палитра". Гостей события ждут выставка лоскутных одеял, показ "незаконченных лоскутных объектов", дефиле нарядов, а также ярмарка и творческие мастер-классы.

"Шитье лоскутных одеял – одно из традиционных рукоделий. Мастерицы перешивали изношенную одежду на одеяла, чтобы как можно дольше использовать сохранившуюся ткань, и со временем из лоскутов стали выкладывать замысловатые узоры. Так появилось одно из самых ярких направлений народного творчества", - рассказали в музее "Дом Машарова".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

# музей Дом Машарова , рукоделие , творчество

