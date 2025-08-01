Лоскутные одеяла выставят во дворе тюменского музея
Выставка-ярмарка "Августины лоскутного одеяла" откроется во дворе музея "Дом Машарова" в Тюмени 23 августа. Начало - в 12 часов.
Выставка-ярмарка "Августины лоскутного одеяла" организована совместно с квилт-клубом "Сибирская палитра". Гостей события ждут выставка лоскутных одеял, показ "незаконченных лоскутных объектов", дефиле нарядов, а также ярмарка и творческие мастер-классы.
"Шитье лоскутных одеял – одно из традиционных рукоделий. Мастерицы перешивали изношенную одежду на одеяла, чтобы как можно дольше использовать сохранившуюся ткань, и со временем из лоскутов стали выкладывать замысловатые узоры. Так появилось одно из самых ярких направлений народного творчества", - рассказали в музее "Дом Машарова".
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.